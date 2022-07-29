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  4. ВИДЕО. Динамо - Эвертон, Джошуа жаждет победы, ставим на Аталанту
Англия
29 июля 2022, 15:19 | Обновлено 29 июля 2022, 15:33
266
0

ВИДЕО. Динамо - Эвертон, Джошуа жаждет победы, ставим на Аталанту

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

29 июля 2022, 15:19 | Обновлено 29 июля 2022, 15:33
266
0
ВИДЕО. Динамо - Эвертон, Джошуа жаждет победы, ставим на Аталанту
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Сегодня состоится матч Динамо – Эвертон
2. Джошуа хочет победить Усика и заслужить уважение
3. Исмаили расторг контракт с Шахтером
4. Прогноз на матч Ньюкасл – Аталанта

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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