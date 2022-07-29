Германия29 июля 2022, 15:00 | Обновлено 29 июля 2022, 15:18
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ФОТО. Боруссия представила игровую форму на Лигу чемпионов и Кубок Германии
Изготовила комплект немецкая компания Puma
29 июля 2022, 15:00 | Обновлено 29 июля 2022, 15:18
517
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Дортмундская «Боруссия» презентовала игровую форму, в которой будет выступать в Лиге чемпионов и Кубке Германии в сезоне-2022/23.
Изготовила комплект немецкая компания Puma. Новая форма – отсылка к кубковой форме 1989 года, когда дортмундцы завоевали Кубок Германии.
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