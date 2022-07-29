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  4. ФОТО. Боруссия представила игровую форму на Лигу чемпионов и Кубок Германии
Германия
29 июля 2022, 15:00 | Обновлено 29 июля 2022, 15:18
517
0

ФОТО. Боруссия представила игровую форму на Лигу чемпионов и Кубок Германии

Изготовила комплект немецкая компания Puma

29 июля 2022, 15:00 | Обновлено 29 июля 2022, 15:18
517
0
ФОТО. Боруссия представила игровую форму на Лигу чемпионов и Кубок Германии
ФК Боруссия Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» презентовала игровую форму, в которой будет выступать в Лиге чемпионов и Кубке Германии в сезоне-2022/23.

Изготовила комплект немецкая компания Puma. Новая форма – отсылка к кубковой форме 1989 года, когда дортмундцы завоевали Кубок Германии.

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Боруссия Дортмунд игровая форма
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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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