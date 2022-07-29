ФОТО. Боруссия представила игровую форму на Лигу чемпионов и Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» презентовала игровую форму, в которой будет выступать в Лиге чемпионов и Кубке Германии в сезоне-2022/23.

Изготовила комплект немецкая компания Puma. Новая форма – отсылка к кубковой форме 1989 года, когда дортмундцы завоевали Кубок Германии.