Англия29 июля 2022, 13:03 | Обновлено 29 июля 2022, 13:05
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ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму
«Канониры» удивили новым третьим комплектом
29 июля 2022, 13:03 | Обновлено 29 июля 2022, 13:05
374
0
Лондонский «Арсенал» презентовал третью игровую экипировку от adidas на сезон-2022/23.
Форма представляет собой розовую футболку и гетры, а также темно-синие шорты.
Это первая розовая форма в истории «Арсенала». Лондонцы выйдут в ней на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».
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