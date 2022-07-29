ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму

Лондонский «Арсенал» презентовал третью игровую экипировку от adidas на сезон-2022/23.

Форма представляет собой розовую футболку и гетры, а также темно-синие шорты.

Это первая розовая форма в истории «Арсенала». Лондонцы выйдут в ней на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».