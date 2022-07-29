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  4. ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму
Англия
29 июля 2022, 13:03 | Обновлено 29 июля 2022, 13:05
374
0

ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму

«Канониры» удивили новым третьим комплектом

29 июля 2022, 13:03 | Обновлено 29 июля 2022, 13:05
374
0
ФОТО. Арсенал презентовал первую в истории розовую игровую форму
ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» презентовал третью игровую экипировку от adidas на сезон-2022/23.

Форма представляет собой розовую футболку и гетры, а также темно-синие шорты.

Это первая розовая форма в истории «Арсенала». Лондонцы выйдут в ней на матч 1-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

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Источник Sport.ua
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