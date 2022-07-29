Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Больше года Забарный в Динамо не поиграет»

Опытный тренер Вячеслав Грозный оценил успех «Динамо» в матчах квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче», а также следующего соперника киевлян.

— Сразу после первого матча в одном из интервью я проанализировал игру обеих команд, потому я был уверен, что «Динамо» выйдет в следующий раунд соревнований. Моя уверенность основывалась на том, что украинская команда сыграннее. А Мирча Луческу очень хорошо знает Жорже Жезуса. Румынский наставник часто находит ходы, чтобы получить нужный результат.

У «Фенербахче», при всем к ним уважении, пока нет игры, тренеру нужно время, но это их проблемы.

Многие динамовцы проявили себя в Стамбуле с наилучшей стороны. Я хорошо знаю потенциал Виталия Буяльского, Владислава Дубинчака, с которым в свое время поработал. Тот же Илья Забарный, думаю, больше года в «Динамо» не поиграет, его купит европейский гранд. Этот защитник быстрый, уравновешенный, техничный, хорошо играет на втором этаже. Он мало нарушает правила. Я бы на месте Хосепа Гвардиолы взял его в «Манчестер Сити». Почему? Да потому что у них только Рубен Диаш высокого уровня центральный защитник (улыбается).

— В следующем раунде соревнований «Динамо» ждет австрийский «Штурм»…

— Легко, без сомнения, не будет, но киевляне опытнее своего конкурента. При этом подопечные Мирчи Луческу умеют терпеть и разрушать игру любого противника. Более того, я считаю, что даже в такое нелегкое время для страны и футбола, в частности, Украина в групповом раунде Лиги чемпионов снова будет представлена ​​двумя командами.

– От вас исходит сплошной оптимизм?

— Куда без этого. О том, что «Динамо» пройдет «Фенербахче», я говорил до игры. Говорю и сейчас, что мы преодолеем австрийский барьер (улыбается).