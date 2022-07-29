Динамо после 26-летнего перерыва сыграет в плей-офф с австрийцами
Киевляне проходили австрийский барьер в 5 случаях из 6
За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» поборется с австрийским «Штурмом».
С командами из Австрии киевляне последний раз встречались на стадии плей-офф 26 лет назад, когда в обоих матчах уступили венскому «Рапиду». Но это собственно был единственный неуд «бело-синих» в противостоянии с австрийцами. В пяти предыдущих случаях проблем с командами из этой страны динамовцы не имели. В общем «Динамо» провело с клубами из Австрии 14 матчей - 9 побед, 2 ничьи, 3 поражения, мячи 29-17.
В свою очередь «Штурм» попадал на украинцев лишь однажды. В сезоне-2009/10 черно-белые в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы выбили из розыгрыша «Металлист» - 1:1 дома и 1:0 в гостях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» против команд из Австрии в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
1969/70
|
КЧ
|
1/16
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
3:1 (д)
|
1972/73
|
КЧ
|
1/16
|
Сваровски-Ваккер
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1981/82
|
КЧ
|
1/8
|
Аустрия
|
1:0 (г)
|
1:1 (д)
|
1985/86
|
КК
|
1/4
|
Рапид
|
4:1 (г)
|
5:1 (д)
|
1992/93
|
КУ
|
1/32
|
Рапид
|
1:0 (д)
|
2:3 (г)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
КР
|
Рапид
|
0:2 (г)
|
2:4 (д)
|
2013/14
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Рапид
|
2:2 (г)
|
3:1 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.
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