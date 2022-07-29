Динамо после 26-летнего перерыва сыграет в плей-офф с австрийцами

За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» поборется с австрийским «Штурмом».

С командами из Австрии киевляне последний раз встречались на стадии плей-офф 26 лет назад, когда в обоих матчах уступили венскому «Рапиду». Но это собственно был единственный неуд «бело-синих» в противостоянии с австрийцами. В пяти предыдущих случаях проблем с командами из этой страны динамовцы не имели. В общем «Динамо» провело с клубами из Австрии 14 матчей - 9 побед, 2 ничьи, 3 поражения, мячи 29-17.

В свою очередь «Штурм» попадал на украинцев лишь однажды. В сезоне-2009/10 черно-белые в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы выбили из розыгрыша «Металлист» - 1:1 дома и 1:0 в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против команд из Австрии в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1969/70 КЧ 1/16 Аустрия 2:1 (г) 3:1 (д) 1972/73 КЧ 1/16 Сваровски-Ваккер 1:0 (г) 2:0 (д) 1981/82 КЧ 1/8 Аустрия 1:0 (г) 1:1 (д) 1985/86 КК 1/4 Рапид 4:1 (г) 5:1 (д) 1992/93 КУ 1/32 Рапид 1:0 (д) 2:3 (г) 1996/97 ЛЧ КР Рапид 0:2 (г) 2:4 (д) 2013/14 ЛЕ ГТ Рапид 2:2 (г) 3:1 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.