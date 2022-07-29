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  4. Динамо после 26-летнего перерыва сыграет в плей-офф с австрийцами
Лига чемпионов
29 июля 2022, 11:31 | Обновлено 29 июля 2022, 12:17
1388
2

Динамо после 26-летнего перерыва сыграет в плей-офф с австрийцами

Киевляне проходили австрийский барьер в 5 случаях из 6

29 июля 2022, 11:31 | Обновлено 29 июля 2022, 12:17
1388
2
Динамо после 26-летнего перерыва сыграет в плей-офф с австрийцами
ФК Динамо

За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» поборется с австрийским «Штурмом».

С командами из Австрии киевляне последний раз встречались на стадии плей-офф 26 лет назад, когда в обоих матчах уступили венскому «Рапиду». Но это собственно был единственный неуд «бело-синих» в противостоянии с австрийцами. В пяти предыдущих случаях проблем с командами из этой страны динамовцы не имели. В общем «Динамо» провело с клубами из Австрии 14 матчей - 9 побед, 2 ничьи, 3 поражения, мячи 29-17.

В свою очередь «Штурм» попадал на украинцев лишь однажды. В сезоне-2009/10 черно-белые в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы выбили из розыгрыша «Металлист» - 1:1 дома и 1:0 в гостях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против команд из Австрии в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

 

1969/70

КЧ

1/16

Аустрия

2:1 (г)

3:1 (д)

1972/73

КЧ

1/16

Сваровски-Ваккер

1:0 (г)

2:0 (д)

1981/82

КЧ

1/8

Аустрия

1:0 (г)

1:1 (д)

1985/86

КК

1/4

Рапид

4:1 (г)

5:1 (д)

1992/93

КУ

1/32

Рапид

1:0 (д)

2:3 (г)

1996/97

ЛЧ

КР

Рапид

0:2 (г)

2:4 (д)

2013/14

ЛЕ

ГТ

Рапид

2:2 (г)

3:1 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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CheMP
шаровики...
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+1
Віталій Ткачук
Рік тому, я міг сказати що ДК чи Шахта, такий клуб навіть непомітять. Це не РБ Зальцбург. Зараз буде важко.
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0
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