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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити - это хорошо, но нужно идти дальше»
Англия
29 июля 2022, 10:10 |
978
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити - это хорошо, но нужно идти дальше»

Украинец рассказал о мотивации покинуть команду Хосепа Гвардиолы

29 июля 2022, 10:10 |
978
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити - это хорошо, но нужно идти дальше»
ФК Арсенал

Украинский футболист Александр Зинченко рассказал о том, почему решил покинуть «Манчестер Сити», где есть возможность постоянно выигрывать трофеи, и перешел в «Арсенал».

«Решение было непростым. После стольких лет в «Манчестер Сити» меня переполняют эмоции, но мне нужен новый вызов. Я уверен, что еще могу развиваться как футболист в «Арсенале». Сделаю все, чтобы решение оказалось на 100% правильным. Ни о чем не жалею».

«Конечно, нужно поблагодарить «Манчестер Сити» за все эти годы. Ключевой фактор перехода - это тренер «Арсенала» Микель Артета. Я говорил Гвардиоле, что если придет день уходить, то следующим тренером будет Артета».

«Манчестер Сити» - это хорошо, но нужно двигаться дальше», - сказал Зинченко.

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Источник Влада Седан
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