Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити - это хорошо, но нужно идти дальше»
Украинец рассказал о мотивации покинуть команду Хосепа Гвардиолы
Украинский футболист Александр Зинченко рассказал о том, почему решил покинуть «Манчестер Сити», где есть возможность постоянно выигрывать трофеи, и перешел в «Арсенал».
«Решение было непростым. После стольких лет в «Манчестер Сити» меня переполняют эмоции, но мне нужен новый вызов. Я уверен, что еще могу развиваться как футболист в «Арсенале». Сделаю все, чтобы решение оказалось на 100% правильным. Ни о чем не жалею».
«Конечно, нужно поблагодарить «Манчестер Сити» за все эти годы. Ключевой фактор перехода - это тренер «Арсенала» Микель Артета. Я говорил Гвардиоле, что если придет день уходить, то следующим тренером будет Артета».
«Манчестер Сити» - это хорошо, но нужно двигаться дальше», - сказал Зинченко.
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