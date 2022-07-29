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Англия
29 июля 2022, 09:45 | Обновлено 29 июля 2022, 09:55
640
1

Неожиданный ход. Роналду может вернуться в Спортинг

Может ли случиться большое возвращение?

29 июля 2022, 09:45 | Обновлено 29 июля 2022, 09:55
640
1
Неожиданный ход. Роналду может вернуться в Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, Криштиану Роналду рассматривает возможность вернуться в «Спортинг», где и начиналась его профессиональная карьера.

Правда, пока что «Манчестер Юнайтед» не готов обсуждать уход игрока, но агенты Роналду изучают различные варианты покинуть команду.

При этом и гранды европейского футбола не спешат с предложениями к МЮ, поэтому португалец не исключает возможности под конец карьеры вернуться в «Спортинг».

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Источник The Athletic
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