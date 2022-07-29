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  4. ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
Англия
29 июля 2022, 09:23 | Обновлено 29 июля 2022, 09:34
2000
0

ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити

Смотрите невероятно грустное видео на YouTube-канале Sport.ua

29 июля 2022, 09:23 | Обновлено 29 июля 2022, 09:34
2000
0
ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити
YouTube. Зинченко прощается с Гвардиолой

Недавно хавбек сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Перед отъездом из «Ман Сити» украинец со слезами на глазах трогательно попрощался с коучем Пепом Гвардиолой и всеми партнерами по команде, с которой выиграл много трофеев. 

Невероятно грустный видеофрагмент был выложен в сеть Владой Зинченко, супругой Александра. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити

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Источник Sport.ua
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