Недавно хавбек сборной Украины Александр Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Перед отъездом из «Ман Сити» украинец со слезами на глазах трогательно попрощался с коучем Пепом Гвардиолой и всеми партнерами по команде, с которой выиграл много трофеев.

Невероятно грустный видеофрагмент был выложен в сеть Владой Зинченко, супругой Александра. Трансфер Зинченко из «Ман Сити» обошелся «Арсеналу» в 30 млн фунтов стерлингов.

ВИДЕО. До слез! Как трогательно Зинченко прощался с Пепом и Ман Сити