«Дали Динамо новый импульс». Суркис поздравил Луческу с 77-летием

29 июля тренеру «Динамо» Мирче Луческу исполнилось 77 лет. Наставника с днем рождения поздравил президент клуба Игорь Суркис, который поблагодарил специалиста за то, что он не покинул Украину в сложное время.

Уважаемый Мирча!

В этот праздничный день примите поздравления по случаю Вашего дня рождения от меня лично и от всей динамовской семьи!

Став частью нашего клуба, Вы мгновенно вдохнули в команду новую жизнь, дали ей новый импульс, помогая игрокам как можно лучше и быстрее раскрывать все грани своего футбольного таланта. Сплотив команду, создав отлаженный механизм, Вы сумели привить своим подопечным дух победителей, вернув в Киев золотой блеск кубков и медалей.

Каждый день игроки учатся у вас, Вы являетесь для них не только тренером, но и настоящим наставником в футбольном мире, в котором Вы многое повидали за свою богатую карьеру. Вы много сделали для развития футбола в Украине и не покинули нашу страну в тяжелое для нее время.

В этот праздничный день позвольте Вам пожелать мирного неба, крепкого здоровья, долгих лет футбольной жизни и, конечно же, новых побед и титулов во главе киевского «Динамо»!