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  4. Сергей РЕБРОВ: «Динамо продает за серьезные деньги. Пример - Миколенко»
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 08:45 |
1064
0

Сергей РЕБРОВ: «Динамо продает за серьезные деньги. Пример - Миколенко»

При этом тренер считает, что иногда ценники завышены

29 июля 2022, 08:45 |
1064
0
Сергей РЕБРОВ: «Динамо продает за серьезные деньги. Пример - Миколенко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что гранды украинского футбола иногда завышают ценники на своих игроков, что мешает футболистам рано переезжать в Европу, как это получилось у Егора Ярмолюка из «Днепра-1».

«Я считаю, если бы «Динамо» и «Шахтер» не ставили такие высокие ценники, то их футболисты уже бы давно выезжали в команды высокого уровня. Но мы должны сейчас сами решить, что важнее: поднимать украинцами уровень чемпионата или сразу продавать, если есть предложение».

«Мне кажется, у «Динамо» правильная политика, и они продают за серьезные деньги. Если в таком составе поиграть пару лет, то есть шанс заявить о себе в еврокубках. В «Динамо» считают, что если кто-то хочет получить украинца, то нужно платить деньги. Хороший пример - Миколенко».

«Виталий ушел как раз в правильное время, не держали его до 30 лет», - сказал Ребров.

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Сергей Ребров Динамо Киев Шахтер Донецк Виталий Миколенко
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Источник FootballHub
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