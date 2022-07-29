Сергей РЕБРОВ: «Динамо продает за серьезные деньги. Пример - Миколенко»

Тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров считает, что гранды украинского футбола иногда завышают ценники на своих игроков, что мешает футболистам рано переезжать в Европу, как это получилось у Егора Ярмолюка из «Днепра-1».

«Я считаю, если бы «Динамо» и «Шахтер» не ставили такие высокие ценники, то их футболисты уже бы давно выезжали в команды высокого уровня. Но мы должны сейчас сами решить, что важнее: поднимать украинцами уровень чемпионата или сразу продавать, если есть предложение».

«Мне кажется, у «Динамо» правильная политика, и они продают за серьезные деньги. Если в таком составе поиграть пару лет, то есть шанс заявить о себе в еврокубках. В «Динамо» считают, что если кто-то хочет получить украинца, то нужно платить деньги. Хороший пример - Миколенко».

«Виталий ушел как раз в правильное время, не держали его до 30 лет», - сказал Ребров.