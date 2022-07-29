Александр ЗИНЧЕНКО: «Артета меня брал на позицию левого защитника»
Украинец готов играть слева в обороне
Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о том, что тренер Микель Артета сразу сказал ему, что видит его на позиции левого защитника, а не центрального хавбека.
«Никто никому ничего не обещал. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Если заслужу, то буду играть, а если нет, то не буду».
«Ключевая позиция, на которую меня брал Артета, это левый защитник. Но могут быть такие матчи, где я буду задействован в центре поля».
«Сезон длинный, выступаем в четырех турнирах, и я не знаю, где меня видят», - сказал Зинченко.
Игрок уже дебютировал в новой команде.
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