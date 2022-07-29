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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Артета меня брал на позицию левого защитника»
Англия
29 июля 2022, 08:09 |
381
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Артета меня брал на позицию левого защитника»

Украинец готов играть слева в обороне

29 июля 2022, 08:09 |
381
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Артета меня брал на позицию левого защитника»
ФК Арсенал

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о том, что тренер Микель Артета сразу сказал ему, что видит его на позиции левого защитника, а не центрального хавбека.

«Никто никому ничего не обещал. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Если заслужу, то буду играть, а если нет, то не буду».

«Ключевая позиция, на которую меня брал Артета, это левый защитник. Но могут быть такие матчи, где я буду задействован в центре поля».

«Сезон длинный, выступаем в четырех турнирах, и я не знаю, где меня видят», - сказал Зинченко.

Игрок уже дебютировал в новой команде.

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Источник Влада Седан
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