Александр ЗИНЧЕНКО: «Артета меня брал на позицию левого защитника»

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о том, что тренер Микель Артета сразу сказал ему, что видит его на позиции левого защитника, а не центрального хавбека.

«Никто никому ничего не обещал. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Если заслужу, то буду играть, а если нет, то не буду».

«Ключевая позиция, на которую меня брал Артета, это левый защитник. Но могут быть такие матчи, где я буду задействован в центре поля».

«Сезон длинный, выступаем в четырех турнирах, и я не знаю, где меня видят», - сказал Зинченко.

Игрок уже дебютировал в новой команде.