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  4. Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Лига Европы
29 июля 2022, 07:30 | Обновлено 29 июля 2022, 07:48
2038
0

Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы

Оппонентом команды из Днепра может стать один из 14 клубов-участников Q3 ЛЕ

29 июля 2022, 07:30 | Обновлено 29 июля 2022, 07:48
2038
0
Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
СК Днепр-1

По итогам еврокубковой недели определены варианты соперников для «Днепра-1» в квалификации Q4 Лиги Европы.

Соперником клуба из Днепра может стать один из 14 клубов-участников раунда Q3, поединки которого пройдут 4 и 11 августа.

Однако жеребьевка 4-го раунда состоится в швейцарском Ньона 2 августа, еще до матчей 3-го раунда квалификации ЛЕ.

Если «Днепр-1» выиграет свое противостояние, то выйдет в групповой раунд Лиги Европы, если же проиграет – попадет в группу Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.

Возможные соперники Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы

  • Победитель пары  Мальме (Швеция) –  Дюделанж (Люксембург)
  • Победитель пары  Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Северная Македония)
  • Победитель пары  Линфилд (Северная Ирландия) –  Цюрих (Швейцария)
  • Победитель пары  Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)
  • Победитель пары  Марибор (Словения) –  ХИК (Финляндия)
  • Победитель пары  АЕК Ларнака (Кипр) –  Партизан (Сербия)
  • Победитель пары  Фенербахче (Турция) –  Словацко (Чехия)

Лига Европы. Квалификация Q3, 4 и 11 августа

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Лига Европы Днепр-1 статистические расклады Мальме Дюделанж Шэмрок Роверс Шкупи Линфилд Цюрих Олимпиакос Слован Братислава Марибор ХИК Хельсинки АЕК Ларнака Партизан Белград Фенербахче Словацко
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Источник Sport.ua
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