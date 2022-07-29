По итогам еврокубковой недели определены варианты соперников для «Днепра-1» в квалификации Q4 Лиги Европы.

Соперником клуба из Днепра может стать один из 14 клубов-участников раунда Q3, поединки которого пройдут 4 и 11 августа.

Однако жеребьевка 4-го раунда состоится в швейцарском Ньона 2 августа, еще до матчей 3-го раунда квалификации ЛЕ.

Если «Днепр-1» выиграет свое противостояние, то выйдет в групповой раунд Лиги Европы, если же проиграет – попадет в группу Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.

Возможные соперники Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы

Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)

Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург) Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Северная Македония)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – ﻿ Шкупи (Северная Македония) Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)

Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария) Победитель пары Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия)

Олимпиакос (Греция) – ﻿ Слован (Словакия) Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)

Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия) Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) Победитель пары Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)

Лига Европы. Квалификация Q3, 4 и 11 августа