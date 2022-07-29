Определены варианты соперников для Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
Оппонентом команды из Днепра может стать один из 14 клубов-участников Q3 ЛЕ
По итогам еврокубковой недели определены варианты соперников для «Днепра-1» в квалификации Q4 Лиги Европы.
Соперником клуба из Днепра может стать один из 14 клубов-участников раунда Q3, поединки которого пройдут 4 и 11 августа.
Однако жеребьевка 4-го раунда состоится в швейцарском Ньона 2 августа, еще до матчей 3-го раунда квалификации ЛЕ.
Если «Днепр-1» выиграет свое противостояние, то выйдет в групповой раунд Лиги Европы, если же проиграет – попадет в группу Лиги конференций, третьего по силе еврокубка.
Возможные соперники Днепра-1 в квалификации Q4 Лиги Европы
- Победитель пары Мальме (Швеция) – Дюделанж (Люксембург)
- Победитель пары Шэмрок Роверс (Ирландия) – Шкупи (Северная Македония)
- Победитель пары Линфилд (Северная Ирландия) – Цюрих (Швейцария)
- Победитель пары Олимпиакос (Греция) – Слован (Словакия)
- Победитель пары Марибор (Словения) – ХИК (Финляндия)
- Победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
- Победитель пары Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)
Лига Европы. Квалификация Q3, 4 и 11 августа
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