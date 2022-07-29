Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов

Стало известно даты и место проведения матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «Штурмом».

Первый матч, который будет считаться домашним для киевлян, состоится 3 августа в 21:00 (по Киеву) на городском стадионе LKS в польской Лодзи.

Ответный матч на домашней арене «Штурма» в Граце пройдет 9 августа 21:30 (по Киеву).