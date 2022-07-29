Лига чемпионов29 июля 2022, 06:48 | Обновлено 29 июля 2022, 07:12
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Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ пройдут 3 и 9 августа
29 июля 2022, 06:48 | Обновлено 29 июля 2022, 07:12
404
0
Стало известно даты и место проведения матчей 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и австрийским «Штурмом».
Первый матч, который будет считаться домашним для киевлян, состоится 3 августа в 21:00 (по Киеву) на городском стадионе LKS в польской Лодзи.
Ответный матч на домашней арене «Штурма» в Граце пройдет 9 августа 21:30 (по Киеву).
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