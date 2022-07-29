Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Со Штурмом Динамо придется играть первым номером»
Другие новости
29 июля 2022, 04:10 |
314
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Со Штурмом Динамо придется играть первым номером»

Специалист – о следующем сопернике киевлян в Лиге чемпионов

29 июля 2022, 04:10 |
314
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Со Штурмом Динамо придется играть первым номером»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы киевского «Динамо» в противостоянии с австрийским «Штурмом».

«Будет интересно узнать, как «Штурм» поведет себя на поле. Это европейская команда. Наверное, она будет строже играть. «Динамо» играет вторым номером. У команды акцент на такую игру. «Динамо», можно сказать, старается играть на контратаках. У киевлян есть быстрые футболисты, которые могут выбежать и забить гол. Но вот в матче со «Штурмом» динамовцам где-то тоже придется играть первым номером. Не знаю, как с этим справятся футболисты «Динамо». Мне кажется, будет такой поединок, что обе команды не смогут сыграть первым номером», - сказал Воробей.

По теме:
Андрей ВОРОБЕЙ: «На стороне Динамо был фарт»
БУЯЛЬСКИЙ: «Удаление полностью изменило игру. Тяжело играть в меньшинстве»
Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19
Андрей Воробей Штурм Грац Штурм - Динамо Динамо - Штурм Лига чемпионов Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28 июля 2022, 06:23 21
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина

Фанаты «Фенербахче» шокировали своим поведением в игре с «Динамо»

СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»
Футбол | 29 июля 2022, 00:59 0
СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»
СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»

Хавбек «Шахтера» прокомментировал события матча против «Аякса»

Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Футбол | 28.07.2022, 10:09
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Футбол | 28.07.2022, 22:08
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Футбол | 28.07.2022, 11:32
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41 1
Биатлон
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
Виталий КЛИЧКО: «путин хотел восстановить Советский Союз»
27.07.2022, 16:18 1
Бокс
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 7
Бокс
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 12
Футбол
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем