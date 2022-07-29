Андрей ВОРОБЕЙ: «Со Штурмом Динамо придется играть первым номером»

Экс-форвард «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей оценил перспективы киевского «Динамо» в противостоянии с австрийским «Штурмом».

«Будет интересно узнать, как «Штурм» поведет себя на поле. Это европейская команда. Наверное, она будет строже играть. «Динамо» играет вторым номером. У команды акцент на такую игру. «Динамо», можно сказать, старается играть на контратаках. У киевлян есть быстрые футболисты, которые могут выбежать и забить гол. Но вот в матче со «Штурмом» динамовцам где-то тоже придется играть первым номером. Не знаю, как с этим справятся футболисты «Динамо». Мне кажется, будет такой поединок, что обе команды не смогут сыграть первым номером», - сказал Воробей.