Рабьо может перейти в Монако

Окружение полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо контактирует с представителями «Монако», обсуждая возможный переход хавбека.

«Ювентус» хотел бы продать 27-летнего полузащитника, которого подписал на правах свободного агента в 2019 году, когда у Рабьо истек срок действия контракта с ПСЖ.

Переговоры с «Монако» могут ускориться после первого матча квалификации Лиги чемпионов против ПСВ, который состоится в следующий вторник.