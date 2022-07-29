Франция29 июля 2022, 03:30 | Обновлено 29 июля 2022, 03:41
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Рабьо может перейти в Монако
27-летний хавбек имеет возможность вернуться в Лигу 1
29 июля 2022, 03:30 | Обновлено 29 июля 2022, 03:41
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Окружение полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо контактирует с представителями «Монако», обсуждая возможный переход хавбека.
«Ювентус» хотел бы продать 27-летнего полузащитника, которого подписал на правах свободного агента в 2019 году, когда у Рабьо истек срок действия контракта с ПСЖ.
Переговоры с «Монако» могут ускориться после первого матча квалификации Лиги чемпионов против ПСВ, который состоится в следующий вторник.
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