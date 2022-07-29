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  4. Фиорентина близка к продлению контракта с Миленковичем
Италия
29 июля 2022, 03:03 | Обновлено 29 июля 2022, 03:05
12
0

Фиорентина близка к продлению контракта с Миленковичем

Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года

29 июля 2022, 03:03 | Обновлено 29 июля 2022, 03:05
12
0
Фиорентина близка к продлению контракта с Миленковичем
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Миленкович

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к продлению контракта с клубом.

«Фиалки» хотят увеличить игроку заработную плату до 3,5 млн евро в год. Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.

Действующий контракт серба с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года, зарплата у защитника составляет 2,2 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А серб провел 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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Фиорентина Никола Миленкович продление контракта
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Источник твиттер Николо Скиры
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