Италия29 июля 2022, 03:03 | Обновлено 29 июля 2022, 03:05
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Фиорентина близка к продлению контракта с Миленковичем
Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года
29 июля 2022, 03:03 | Обновлено 29 июля 2022, 03:05
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Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к продлению контракта с клубом.
«Фиалки» хотят увеличить игроку заработную плату до 3,5 млн евро в год. Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.
Действующий контракт серба с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года, зарплата у защитника составляет 2,2 млн евро.
В минувшем сезоне Серии А серб провел 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом.
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