Фиорентина близка к продлению контракта с Миленковичем

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович близок к продлению контракта с клубом.

«Фиалки» хотят увеличить игроку заработную плату до 3,5 млн евро в год. Трудовое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года.

Действующий контракт серба с «Фиорентиной» рассчитан до 2023 года, зарплата у защитника составляет 2,2 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А серб провел 34 матча, в которых отметился одним забитым мячом.