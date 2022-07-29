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  4. Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Лига чемпионов
29 июля 2022, 08:55 | Обновлено 29 июля 2022, 09:30
3285
3

Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия

«Динамо» в борьбе за ЛЧ, а «Ворскла» стала первой выбывшей командой

29 июля 2022, 08:55 | Обновлено 29 июля 2022, 09:30
3285
3
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
ФК Динамо Киев

​На текущей неделе две украинские команды провели матчи еврокубков. Изучаем изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Столичное «Динамо» обеспечило себе групповой раунд одного из еврокубков (ЛЧ или ЛЕ). Киевляне в сложном поединке победили «Фенербахче» (2:1 OT) в Q2 Лиги чемпионов. А вот полтавская «Ворскла» потерпела поражение от шведской команды АИК (3:2) в Q2 Лиги конференций и стала первой украинской командой, которая выбыла из еврокубков.

Набранные Украиной очки составлены из бонусов «Шахтера» за групповой раунд ЛЧ (4) и деленных пополам успехов в квалификации: «Динамо» (1.5) и «Ворскла» (1.0). Суммарные 6.5 при делении на 5 клубов дают 1.300. За текущий сезон Украина набрала 1.300 балла, для справки: это 27-е место в сезоне (что пока не играет особой роли).

В пятилетнем рейтинге Украина занимает 14-е место. Сине-желтые приблизились к россии (еще надо взять 1.015 балла), клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину. Однако есть и неожиданность.

Норвегия обогнала Украину и вышла на 13-ю позицию. Трудно вспомнить, когда эта страна была выше Украины в рейтинге. Но пока что этот обгон не критичен, разница минимальна (0.025), да и основные события сезона впереди.

Норвегию представляют 4 клуба, и все они успешно прошли 2-й раунд квалификации: «Буде-Глимт» (ЛЧ), «Лиллестрем», «Мольде» и «Викинг» (ЛК). Прямо скажем, не гранды Европы, так что надеемся на обратную смену позиций уже в скором будущем.

Чтобы иметь шанс выставить чемпиона страны напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, надо обязательно занять 11-е место по итогам сезона в пятилетнем рейтинге. То есть, важная задача на сезон – в борьбе за 11-е место попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.650 балла больше. И хорошо, что у Сербии уже есть потеря: клуб «Раднички» Ниш выбыл из Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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BEAR
Якщо подивитись на минулий рік, то ми набрали 4,2 бали, це меньш ніж рашке дали за цей рік.
І не факт, що для нас цей рік буде кращім (((
Ворскла вже для цього перший крок зробила ((
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+2
Zhez53
Ситуация парадоксальная. Чем больше команд Украины играет в ЛЧ, тем меньше баллов, в сравнении с конкурентами, они набирают. Гораздо выгоднее выступать в более слабых турнирах. И в этом плане вроде-бы  лучше, если б Динамо " слило" игру Фенербахче и перешли в ЛЕ. Но как болельщик ДК я, конечно, против. Лучше играть с лучшими и периодически проигрывать, чем выступать в более слабых турнирах. Только так команда будет рости и видеть свой уровень.. 
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0
alekos59
Ворскла кусок  derьma / govna кому как нравится. Скрипник вечный лузер  !!! 
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-1
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