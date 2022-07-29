СУДАКОВ: «Буча? У меня ненависть к рашистам, оккупантам, к этим тварям»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал события товарищеского матча против «Аякса» (1:3):

«У меня эмоции невероятные, конечно же. Во-первых атмосфера на стадионе, а в соперниках топ-команда. Игра как в Лиге чемпионов: и по времени, и по всему. А так, конечно, немного расстроены результатом. Хотелось выиграть. Думаю, мы должны прибавлять во всех компонентах. В первую очередь, это результат для нашей страны и болельщиков.

Видно, что соперник был больше готов. Мы только вторую неделю тренировок заканчиваем. А у них скоро начинается чемпионат, через 4 дня игра в Суперкубке. Видно, что они больше готовы физически и тактически. У нас сейчас новый тренер, новые идеи и требования. Поэтому мы еще перестраиваемся. Тяжеловато. Но мы тренируемся, под нагрузками, и такая игра – это супер.

У меня на футболке было написано Буча. Тяжело говорить на эту тему. То, что происходило в этом городе – страх. Лично у меня сразу возникает ненависть к этим фашистам, рашистам. При слове Буча возникают воспоминания – то, что я читал и видел. Ненависть к этим оккупантам, к этим тварям.

В первую очередь, это игра ради эмоций. Когда приходят на стадион 30–40 тысяч болельщиков.. И там много людей из Украины, также поддерживают. У меня семья смотрит по телевизору, и у многих людей смотрят семьи по телевизору. Они кайфуют, получают удовольствие от нашей игры. Конечно, хочется выигрывать для них. Эти победы для нашей страны. Мы поддерживаем их эмоционально, кто как может. У нас такой вид спорта – футбол. И смотрят его миллионы людей. И вся Украина сейчас прикована [к футболу]. И поэтому, в первую очередь, для нас важно побеждать».