Горяинов стал ассистентом в команде Второй лиги

Винницкая «Нива», представитель Второй лиги, представила обновленный тренерский штаб клуба.

Главным тренером стал Олег Остапенко. Его помощником стал известный вратарь, завершивший карьеру, Александр Горяинов.

Также ассистентом будет работать Петр Анисим. Тренером по физической подготовке является Елена Колос.

Винницкая «Нива» выступит во Второй лиге 2022/23. В 1990-х годах команда выходила в финал Кубка Украины и участвовала в еврокубковом турнире (Кубке обладателей кубков).