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Украина. Вторая лига
28 июля 2022, 23:23 | Обновлено 28 июля 2022, 23:30
414
0

Горяинов стал ассистентом в команде Второй лиги

Главным тренером винницкой «Нивы» назначен Олег Остапенко

28 июля 2022, 23:23 | Обновлено 28 июля 2022, 23:30
414
0
Горяинов стал ассистентом в команде Второй лиги
ФК Нива Винница. Остапенко, Горяинов, Анисим

Винницкая «Нива», представитель Второй лиги, представила обновленный тренерский штаб клуба.

Главным тренером стал Олег Остапенко. Его помощником стал известный вратарь, завершивший карьеру, Александр Горяинов.

Также ассистентом будет работать Петр Анисим. Тренером по физической подготовке является Елена Колос.

Винницкая «Нива» выступит во Второй лиге 2022/23. В 1990-х годах команда выходила в финал Кубка Украины и участвовала в еврокубковом турнире (Кубке обладателей кубков).

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Нива Винница Олег Остапенко Александр Горяинов назначение тренера
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Источник ФК Нива Вц
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