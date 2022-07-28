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  4. Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 20:28 |
2084
1

Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1

Команда активно просматривает игроков

28 июля 2022, 20:28 |
2084
1
Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
ФК Металлист. Владимир Танчик

По информации ТаТоТаке, сейчас пять игроков «Металлиста» находятся на просмотре в «Днепре-1», куда перешел тренер харьковчан Александр Кучер.

Известно, что в «Днепр-1» могут перейти вратарь Владислав Рыбак, защитник Сергей Горбунов, а также хавбеки Владимир Танчик, Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко.

Пока что нет гарантий, что кто-то из них точно останется в «Днепре-1».

Ранее на просмотре были защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, но команде они не подошли и вернулись в «Металлист».

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Dreifus
Интересно, зачем брать на просмотр игроков, которых прекрасно знаешь?
Или Кучер тренером не будет? Или решение по игрокам не Кучер принимает?
Сейчас видится так, будто Кучер пытается кого-то убедить в необходимости игроков. 
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