Пять игроков Металлиста находятся на просмотре в Днепре-1
Команда активно просматривает игроков
По информации ТаТоТаке, сейчас пять игроков «Металлиста» находятся на просмотре в «Днепре-1», куда перешел тренер харьковчан Александр Кучер.
Известно, что в «Днепр-1» могут перейти вратарь Владислав Рыбак, защитник Сергей Горбунов, а также хавбеки Владимир Танчик, Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко.
Пока что нет гарантий, что кто-то из них точно останется в «Днепре-1».
Ранее на просмотре были защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, но команде они не подошли и вернулись в «Металлист».
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