По информации ТаТоТаке, сейчас пять игроков «Металлиста» находятся на просмотре в «Днепре-1», куда перешел тренер харьковчан Александр Кучер.

Известно, что в «Днепр-1» могут перейти вратарь Владислав Рыбак, защитник Сергей Горбунов, а также хавбеки Владимир Танчик, Эдуард Сарапий и Руслан Бабенко.

Пока что нет гарантий, что кто-то из них точно останется в «Днепре-1».

Ранее на просмотре были защитник Богдан Порох и хавбек Егор Картушов, но команде они не подошли и вернулись в «Металлист».