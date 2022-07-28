Украина. Премьер лига28 июля 2022, 19:13 |
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Матвиенко вернулся к тренировкам, Михайличенко уже работает с Шахтером
Два защитника работают в общей группе
28 июля 2022, 19:13 |
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«Шахтер» сообщил о том, что защитник Николай Матвиенко полностью восстановился и уже приступил к работе в общей группе.
Кроме того, к работе с командой уже приступил новичок Богдан Михайличенко. Защитник только вчера присоединился к «Шахтеру» на правах аренды.
Команда готовится к контрольному матчу против «Утрехта» 30 июля.
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