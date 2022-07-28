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  4. Матвиенко вернулся к тренировкам, Михайличенко уже работает с Шахтером
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 19:13 |
504
0

Матвиенко вернулся к тренировкам, Михайличенко уже работает с Шахтером

Два защитника работают в общей группе

28 июля 2022, 19:13 |
504
0
Матвиенко вернулся к тренировкам, Михайличенко уже работает с Шахтером
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

«Шахтер» сообщил о том, что защитник Николай Матвиенко полностью восстановился и уже приступил к работе в общей группе.

Кроме того, к работе с командой уже приступил новичок Богдан Михайличенко. Защитник только вчера присоединился к «Шахтеру» на правах аренды.

Команда готовится к контрольному матчу против «Утрехта» 30 июля.

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Шахтер Донецк Николай Матвиенко Богдан Михайличенко
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Источник ФК Шахтер Донецк
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