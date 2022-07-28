Матвиенко вернулся к тренировкам, Михайличенко уже работает с Шахтером

«Шахтер» сообщил о том, что защитник Николай Матвиенко полностью восстановился и уже приступил к работе в общей группе.

Кроме того, к работе с командой уже приступил новичок Богдан Михайличенко. Защитник только вчера присоединился к «Шахтеру» на правах аренды.

Команда готовится к контрольному матчу против «Утрехта» 30 июля.