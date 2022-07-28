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  4. Роналду провел переговоры с МЮ. И все равно хочет уйти из команды
Англия
28 июля 2022, 18:11 |
355
0

Роналду провел переговоры с МЮ. И все равно хочет уйти из команды

Игрок категорически не хочет оставаться в МЮ

28 июля 2022, 18:11 |
355
0
Роналду провел переговоры с МЮ. И все равно хочет уйти из команды
Skysports.com

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел переговоры с наставником Эриком тен Хагом, а также руководством клуба.

Несмотря на попытки МЮ убедить игрока остаться в команде, португалец во время общения с менеджментом еще раз подтвердил желание уйти из команды, которая не играет в Лиге чемпионов.

Пока нет информации, что в такой ситуации предпримет клуб.

Роналду пропустил значительную часть предсезонной подготовки.

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Источник Sky Sports
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