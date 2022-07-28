Англия28 июля 2022, 17:49 | Обновлено 28 июля 2022, 17:50
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Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал третьего новичка
Команду пополнил Дуайт Макнилл
28 июля 2022, 17:49 | Обновлено 28 июля 2022, 17:50
583
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«Эвертон» объявил о подписании левого вингера Дуайта Макнилла, который получил контракт на 5 лет. Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.
22-летний Макнилл в минувшем сезоне выступал за «Бернли». Забил два гола и сделал ассист.
Это третий летний новичок в команде Виталия Миколенко. Ранее «Эвертон» подписал Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.
#welcomeMcNeil pic.twitter.com/8sXwa4ZAGu— Everton (@Everton) July 28, 2022
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