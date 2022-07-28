Усиление для команды Миколенко. Эвертон подписал третьего новичка

«Эвертон» объявил о подписании левого вингера Дуайта Макнилла, который получил контракт на 5 лет. Трансфер оценивается в 20 миллионов фунтов.

22-летний Макнилл в минувшем сезоне выступал за «Бернли». Забил два гола и сделал ассист.

Это третий летний новичок в команде Виталия Миколенко. Ранее «Эвертон» подписал Джеймса Тарковски и Рубена Винагре.

