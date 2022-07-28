Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния

По информации Forbes Украина, украинский бизнесмен Ринат Ахметов после начала полномасштабного вторжения рф в Украину потерял 64% своего состояния.

До 24 февраля общее состояние оценивалось в 13,7 млрд. долларов, а сейчас его оценивают в 4,9 млрд. Серьезно пострадала компания Метинвест, чьи активы разрушены в оккупированном Мариуполе.

Сообщается, что значительно подешевел ФК «Шахтер» - до 150 млн долларов (минус 45%). Это связано с оттоком из команды легионеров.