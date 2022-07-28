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  4. Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 17:13 | Обновлено 28 июля 2022, 17:21
1720
6

Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния

Клуб значительно потерял в цене

28 июля 2022, 17:13 | Обновлено 28 июля 2022, 17:21
1720
6
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
ФК Шахтер

По информации Forbes Украина, украинский бизнесмен Ринат Ахметов после начала полномасштабного вторжения рф в Украину потерял 64% своего состояния.

До 24 февраля общее состояние оценивалось в 13,7 млрд. долларов, а сейчас его оценивают в 4,9 млрд. Серьезно пострадала компания Метинвест, чьи активы разрушены в оккупированном Мариуполе.

Сообщается, что значительно подешевел ФК «Шахтер» - до 150 млн долларов (минус 45%). Это связано с оттоком из команды легионеров.

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Источник Украинская правда
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Комментарии 6
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Умник
Куда донатить?
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+1
Октавий Фландрийский
У меня тоже официально на карточке есть 1000 грн. Но это не говорит о том, что я бедный человек... Так и с ахметкой. Официально у него приблизительно столько,ну пару миллиардов туда или сюда. Но это для налоговиков. У януковича тоже все было в наличке, тогда с Межигирья три банковских Камаза выехало в сторону Крыма, а это около 8 тонн денег в каждом, на всякий случай. Так что ахметке хватит на десять жизней, а на команду - тем более. Если захочет.
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0
.Zport
Ничего страшного. Где прибыло, там и убыло
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0
ddz895
за такие деньги Роналдиньо, Бекхэм, Зидан ... Роналдо бы заканчивали карьеру в Донецке, да и для Роналду было бы стабильное место в ЛЧ
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0
Злий Глобинець
Та ну, не смішіть курей. При активах в 5 мільярдів $ ні клубу, ні його власнику абсолютно нічого не загрожує. Тим більше ніхто не знає, скільки у нього на особистих рахунках, рахунках його бізнес-партнерів, або готівкою в сейфах.
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-1
Gregory Dnipro
ниче щас Маринад Леонидович сделает электричество по 20гр за киловатт и поправит свое состояние ! переживать не стоит ! 
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-5
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