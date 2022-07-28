Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Клуб значительно потерял в цене
По информации Forbes Украина, украинский бизнесмен Ринат Ахметов после начала полномасштабного вторжения рф в Украину потерял 64% своего состояния.
До 24 февраля общее состояние оценивалось в 13,7 млрд. долларов, а сейчас его оценивают в 4,9 млрд. Серьезно пострадала компания Метинвест, чьи активы разрушены в оккупированном Мариуполе.
Сообщается, что значительно подешевел ФК «Шахтер» - до 150 млн долларов (минус 45%). Это связано с оттоком из команды легионеров.
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