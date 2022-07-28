Англия28 июля 2022, 16:51 |
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Сыграл с Арсеналом. Ярмолюк провел еще один матч за Брентфорд
Украинец работает с первой командой
28 июля 2022, 16:51 |
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Не исключено, что украинский хавбек Егор Ярмолюк получит шансы остаться в первой команде «Брентфорда». Игрок сыграл второй матч за основную команду.
«Брентфорд» провел спарринг с «Арсеналом» (Александр Зинченко не участвовал) и выиграл со счетом 2:1.
Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте, когда счет уже был 2:1.
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