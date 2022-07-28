Сыграл с Арсеналом. Ярмолюк провел еще один матч за Брентфорд

Не исключено, что украинский хавбек Егор Ярмолюк получит шансы остаться в первой команде «Брентфорда». Игрок сыграл второй матч за основную команду.

«Брентфорд» провел спарринг с «Арсеналом» (Александр Зинченко не участвовал) и выиграл со счетом 2:1.

Ярмолюк вышел на замену на 76-й минуте, когда счет уже был 2:1.