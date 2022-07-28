Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо

В пятницу, 29 июля, киевское «Динамо» проведет очередной матч в рамках благотворительного турне «Match For Peace! Stop The War» («Матч За Мир! Остановим Войну!»).

Киевляне встретятся с представителем английской Премьер-лиги – «Эвертоном» из Ливерпуля, за который выступает воспитанник ДЮФШ имени Валерия Лобановского защитник Виталий Миколенко.

Встреча состоится в городе Ливерпуль на стадионе «Гудисон Парк», начало – в 21:45 по киевскому времени.

Транслировать событие в Украине будут телеканалы «2+2», «Динамо Киев TV», «М1», YouTube-каналы «FootballHub», «Профутбол Digital», «Динамо», ТСН и УНИАН, а также платформа «1+1 Video».