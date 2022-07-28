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Испания
28 июля 2022, 15:15 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
451
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал защитника сборной Аргентины

Науэль Молина подписал контракт с мадридским клубом

28 июля 2022, 15:15 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
451
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал защитника сборной Аргентины
ФК Атлетико Мадрид

Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере крайнего защитника итальянского «Удинезе» и национальной сборной Аргентины Науэля Молины.

Стороны согласовали контракт на пять лет. «Удинезе» получит 20 млн евро компенсации за 24-летнего игрока.

Молина выступал за «Удинезе» всего два сезона. В прошлом году Науэль дебютировал в сборной Аргентины, за которую провел 16 матчей.

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Науэль Молина Атлетико Мадрид Удинезе трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
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Источник ФК Атлетико Мадрид
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