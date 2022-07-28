ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал защитника сборной Аргентины

Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере крайнего защитника итальянского «Удинезе» и национальной сборной Аргентины Науэля Молины.

Стороны согласовали контракт на пять лет. «Удинезе» получит 20 млн евро компенсации за 24-летнего игрока.

Молина выступал за «Удинезе» всего два сезона. В прошлом году Науэль дебютировал в сборной Аргентины, за которую провел 16 матчей.