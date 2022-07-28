Испания28 июля 2022, 15:15 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал защитника сборной Аргентины
Науэль Молина подписал контракт с мадридским клубом
28 июля 2022, 15:15 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
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Мадридский «Атлетико» объявил о трансфере крайнего защитника итальянского «Удинезе» и национальной сборной Аргентины Науэля Молины.
Стороны согласовали контракт на пять лет. «Удинезе» получит 20 млн евро компенсации за 24-летнего игрока.
Молина выступал за «Удинезе» всего два сезона. В прошлом году Науэль дебютировал в сборной Аргентины, за которую провел 16 матчей.
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