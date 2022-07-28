Другие новости28 июля 2022, 13:27 | Обновлено 28 июля 2022, 13:38
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ВИДЕО. Луческу наказал турков, Шахтер взял динамовца, ставим на Ракув
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
28 июля 2022, 13:27 | Обновлено 28 июля 2022, 13:38
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1. Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции
2. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
3. 18-летний воспитанник Динамо может перейти в английский клуб
4. Прогноз на матч Астана – Ракув
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