Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Луческу наказал турков, Шахтер взял динамовца, ставим на Ракув
Другие новости
28 июля 2022, 13:27 | Обновлено 28 июля 2022, 13:38
203
0

ВИДЕО. Луческу наказал турков, Шахтер взял динамовца, ставим на Ракув

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

28 июля 2022, 13:27 | Обновлено 28 июля 2022, 13:38
203
0
ВИДЕО. Луческу наказал турков, Шахтер взял динамовца, ставим на Ракув
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции
2. Шахтер взял в аренду у Андерлехта Богдана Михайличенко
3. 18-летний воспитанник Динамо может перейти в английский клуб
4. Прогноз на матч Астана – Ракув

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

По теме:
ВИДЕО. Усик вернется в Украину, Лунин отбил пенальти, ставим на Ворсклу
Три правила ответственной игры от Александра Усика
ВИДЕО. Дебют Ярмоленко, Лунин сыграет за Реал, ставим на Бенфику
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Футбол | 28 июля 2022, 07:17 5
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»

Поведение фанатов «Фенербахче» вызвало возмущение

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Футбол | 28 июля 2022, 00:05 15
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28.07.2022, 06:23
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Футбол | 28.07.2022, 11:02
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Футбол | 28.07.2022, 13:13
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 8
Футбол
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
27.07.2022, 12:19
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Недостаточно забрать ребенка с войны»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Недостаточно забрать ребенка с войны»
26.07.2022, 08:35
Война
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Александр УСИК: «Говорят, что бой с Джошуа был легким для меня. Это не так»
Александр УСИК: «Говорят, что бой с Джошуа был легким для меня. Это не так»
26.07.2022, 12:45
Бокс
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем