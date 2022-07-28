Турция28 июля 2022, 11:49 |
409
0
Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор
Защитник принял участие в матче с «Наполи»
28 июля 2022, 11:49 |
409
0
Вчера Ярослав Ракицкий дебютировал за свой новый клуб, «Адана Демирспор», контракт с которым подписал 23 июля. Он принял участие в контрольном матче против «Наполи», который завершился вничью 2:2.
Ракицкий вышел на замену на 62-й минуте. На тот момент счет был 1:0 в пользу итальянского клуба.
«Наполи» — «Адана Демирспор» — 2:2
Голы: Лосано, 56, Чокчалиш, 90+2 (автогол) — Балотелли, 74 (с пенальти), Сари, 87 (с пенальти)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 июля 2022, 07:52 4
Промоутер британца – о бое-реванше с Энтони Джошуа
Футбол | 28 июля 2022, 11:02 0
Украинский защитник – о переходе в «Шахтер»
Футбол | 27.07.2022, 23:10
Футбол | 27.07.2022, 23:07
Футбол | 27.07.2022, 22:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2022, 06:23 17
26.07.2022, 08:35
27.07.2022, 14:41
Бокс
26.07.2022, 21:43 14
26.07.2022, 22:52 14
26.07.2022, 17:25
27.07.2022, 22:36 48