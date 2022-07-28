Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор

Вчера Ярослав Ракицкий дебютировал за свой новый клуб, «Адана Демирспор», контракт с которым подписал 23 июля. Он принял участие в контрольном матче против «Наполи», который завершился вничью 2:2.

Ракицкий вышел на замену на 62-й минуте. На тот момент счет был 1:0 в пользу итальянского клуба.

«Наполи» — «Адана Демирспор» — 2:2

Голы: Лосано, 56, Чокчалиш, 90+2 (автогол) — Балотелли, 74 (с пенальти), Сари, 87 (с пенальти)