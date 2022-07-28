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  4. Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор
Турция
28 июля 2022, 11:49 |
409
0

Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор

Защитник принял участие в матче с «Наполи»

28 июля 2022, 11:49 |
409
0
Ракицкий дебютировал за Адана Демирспор
ФК Адана Демирспор

Вчера Ярослав Ракицкий дебютировал за свой новый клуб, «Адана Демирспор», контракт с которым подписал 23 июля. Он принял участие в контрольном матче против «Наполи», который завершился вничью 2:2.

Ракицкий вышел на замену на 62-й минуте. На тот момент счет был 1:0 в пользу итальянского клуба.

«Наполи» — «Адана Демирспор» — 2:2
Голы: Лосано, 56, Чокчалиш, 90+2 (автогол) — Балотелли, 74 (с пенальти), Сари, 87 (с пенальти)

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Ярослав Ракицкий Наполи Адана Демирспор товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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