Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Варшаве
28 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.
В матче второго круга украинка в статусе лаки-лузера сразится с Сарой Эррани из Италии (№127 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Паолини – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, украинка еще не побеждала.
В следующем раунде победительница сыграет против Петры Мартич (№56 WTA) или Майи Хвалинской (№162 WTA).
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