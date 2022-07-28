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  4. Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 июля 2022, 11:40 |
98
0

Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Варшаве

28 июля 2022, 11:40 |
98
0
Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

28 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В матче второго круга украинка в статусе лаки-лузера сразится с Сарой Эррани из Италии (№127 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Паолини – Бюрель. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка еще не побеждала.

В следующем раунде победительница сыграет против Петры Мартич (№56 WTA) или Майи Хвалинской (№162 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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