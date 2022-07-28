Динамо U-19 – Базель U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

С 28 по 31 июля «Динамо» U19 примет участие в международном товарищеском турнире FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который состоится в Швейцарии.

Динамовские юноши попали в группу А, где встретятся с английским «Фулхэмом», мексиканским «Тигресом», а также швейцарским «Базелем», с которым «бело-синие» проведут первую встречу в четверг, 28 июля.

Эта игра начнется в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна в этой новости с помощью плеера.

Расписание матчей «Динамо» в группе:

28.07. 18:00 (время киевское). «Динамо» – «Базель»

29.07. 18:00. «Фулхэм» – «Динамо»

30.07. 11:30. «Динамо» – «Тигрес»

В квартете В выступят итальянский «Ювентус», испанская «Валенсия», датский «Силькеборг» и немецкий «Карлсруэ».