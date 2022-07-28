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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем над тем, чтобы у нас не было завышенных зарплат»
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 11:31 | Обновлено 28 июля 2022, 12:00
471
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем над тем, чтобы у нас не было завышенных зарплат»

Наставник «Кривбасса» – о работе на трансферном рынке

28 июля 2022, 11:31 | Обновлено 28 июля 2022, 12:00
471
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем над тем, чтобы у нас не было завышенных зарплат»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, сколько еще продлится работа клуба на трансферном рынке:

«Она продлится весь год. Мы тоже работаем над этим. Но есть некоторые моменты. Не со всеми футболистами, которых мы хотим видеть в нашей команде, выходит договориться. У нас есть свой план. Думаем и о том, чтобы сейчас в это тяжелое для Украины время у нас не было завышенных зарплат.

Нужно понимать, что сейчас мы работаем и играем, благодаря нашим защитникам – ВСУ. Футболисты, которые находятся в «Кривбассе», это очень хорошо понимают. Что касается трансферов, то мы работаем. Нам требуется крайний защитник, центральный защитник, крайний атакующий игрок. Все, кто сейчас с нами на сборе - это те, на кого я рассчитываю».

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Источник Footboom
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