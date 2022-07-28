В четверг, 28 июля, в Габале на поле Городского стадиона состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором местный клуб «Габала» примет венгерский «МОЛ Фехервар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Первая встреча команд завершилась домашней победой венгров со счетом 4:1.

Габала

Азербайджанский клуб «Габала» по итогам предыдущего национального чемпионата сезона-2021/2022 занял 4-е место. В 28-ми матчах он набрал 45 очков, добившись 12 побед, 9 раз сыграв вничью и потерпев 7 поражений. Габалинцы отстали на два пункта от «Зиры», которая замкнула призовую тройку. Напомним, чемпионом Азербайджана стал «Карабах», завершивший чемпионат с 69 набранными очками.

При подготовке к новому сезону «Габала» провела лишь один товарищеский матч. В нем она выяснила отношений с турецким клубом «Газиантеп», и потерпела поражение со счетом 1:2.

Напомним, и в первой официальной игре сезона-2022/2023 против «МОЛ Фехервара» в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций габалинцы проиграли. При этом - крупно. Поведя в счете на 16-й минуте, азербайджанцы в итоге уступили 1:4.

МОЛ Фехервар

Команда из Секешфехервара, цвета которой защищают украинцы Иван Петряк, Артем Шабанов, Евгений Макаренко и Богдан Леднев, по итогам чемпионата Венгрии сезона-2021/2022 расположилась на 4-й итоговой позиции. В 33 поединках она добилась 13 побед и 9 ничьих, потерпев 11 поражений. В итоге в копилке «МОЛ Фехервар» оказалось 48 очков, что на шесть меньше, чем у «Пушкаш Академи» - бронзового призера сезона. Чемпионом Венгрии, напомним, стал клуб «Ференцварош», набравший 71 пункт.

При подготовке к новому сезону, который «МОЛ Фехервар», напомним, открыл уверенной победой 4:1 над «Габалой» в первой игре второго раунда отбора Лиги конференции, подопечные немецкого тренера Михаэля Бориса провели три победных спарринга и один неудачный. Уступили они «Фенербахче» из Стамбула (0:3), а одолели поочередно венгерскую команду «Дунайварош Пальхальма» (5:0), «Арис» с Кипра (2:1) и турецкий «Галатасарай» (1:0).

Ориентировочные составы

Габала: Агаев – Киртимов, Сафаров, Руан Ренато, Исаев, Абу Акел, Алими, Маммадов, Мурадов, Рафаэль Алемао, дос Сантос.

МОЛ Фехервар: Ковач – Рус, Серафимов, Шабанов, Него, Леднев, Фиола, Гайстер, Дардай, Петряк, Кодро.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 3.25 по линии Parimatch.

27 июля, среда