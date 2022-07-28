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  4. Неймару грозит два года тюрьмы по делу о коррупции
Испания
28 июля 2022, 09:31 | Обновлено 28 июля 2022, 10:08
910
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Неймару грозит два года тюрьмы по делу о коррупции

Также замешаны два экс-президента «Барселоны»

28 июля 2022, 09:31 | Обновлено 28 июля 2022, 10:08
910
0
Неймару грозит два года тюрьмы по делу о коррупции
ФК ПСЖ. Неймар

17 октября в Барселоне должен начаться судебный процесс против бразильского форварда Неймара и еще пятерых человек по обвинению в коррупции. Обвинение просит для Неймара два года тюрьмы.

Кроме Неймара судебные иски поданы против двух бывших президентов «Барселоны» - Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу.

Судебный иск подала бразильская компания DIS, которая владела 40% прав на Неймара до того, как он перешел из «Сантоса» в «Барселону». Компания требует 150 миллионов евро компенсации, так как считает, что стала жертвой обмана, придуманного «Барселоной», а также Неймаром и его ближайшим окружением. По мнению DIS и прокуратуры, в 2011 году Неймар и его отец подписали два фиктивных контракта с «Барселоной».

Прокуратура требует для Неймара два года тюрьмы и штраф в размере 10 миллионов евро. DIS требует 5-летнего тюремного срока.

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Источник El Pais
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