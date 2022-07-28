ВИДЕО. Тренер и директор Торино подрались между собой
Атмосфера в клубе накаленная
Нынешним летом «Торино» потерял ряд ключевых игроков, включая Андреа Белотти и Глейсона Бремера, однако замена им найдена не была. Очевидно, такая ситуация очень не нравится главному тренеру команды Ивану Юричу.
Атмосфера в клубе очень напряженная. Вчера в сети появились сенсационные кадры с тренировочной базы: горячая словесная перепалка между Юричем и спортивным директором клуба Давиде Ваньяти переросла в драку:
#Torino , lite furibonda tra #Juric e il ds #Vagnati pic.twitter.com/1boZ1ejKAN— calciomercato.com (@cmdotcom) July 27, 2022
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