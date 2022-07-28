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  4. ВИДЕО. Тренер и директор Торино подрались между собой
Италия
28 июля 2022, 08:58 |
935
0

ВИДЕО. Тренер и директор Торино подрались между собой

Атмосфера в клубе накаленная

28 июля 2022, 08:58 |
935
0
ВИДЕО. Тренер и директор Торино подрались между собой
ФК Торино. Иван Юрич

Нынешним летом «Торино» потерял ряд ключевых игроков, включая Андреа Белотти и Глейсона Бремера, однако замена им найдена не была. Очевидно, такая ситуация очень не нравится главному тренеру команды Ивану Юричу.

Атмосфера в клубе очень напряженная. Вчера в сети появились сенсационные кадры с тренировочной базы: горячая словесная перепалка между Юричем и спортивным директором клуба Давиде Ваньяти переросла в драку:

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