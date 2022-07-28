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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника сборной Швейцарии
Англия
28 июля 2022, 05:23 |
160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника сборной Швейцарии

Кевин Мбабу подписал трехлетний контракт с клубом АПЛ

28 июля 2022, 05:23 |
160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм подписал защитника сборной Швейцарии
ФК Фулхэм. Кевин Мбабу

Английский «Фулхэм» объявил о трансфере защитника немецкого «Вольфсбурга» и сборной Швейцарии Кевина Мбабу.

27-летний игрок подписал контракт с английским клубом на 3 года, при этом у «дачников» есть опция продления соглашения еще на один год.

По данным портала Transfermarkt.com, покупка Мбабу обошлась «Фулхэму» в 5,5 миллиона евро.

Мбабу выступал за «Вольфсбург» с июля 2019 года. В прошлом сезоне футболист сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «волков».

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Источник ФК Фулхэм
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