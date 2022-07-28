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  4. Чемпионат мира 2030 может пройти в четырех странах Южной Америки
Чемпионат мира
28 июля 2022, 05:05 |
136
0

Чемпионат мира 2030 может пройти в четырех странах Южной Америки

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили выдвинут совместную кандидатуру на проведение Мундиаля

28 июля 2022, 05:05 |
136
0
Чемпионат мира 2030 может пройти в четырех странах Южной Америки
premiumtimesng.com

Футбольная ассоциация Уругвая в своем Twitter сообщила о намерении провести чемпионат мира в 2030 году.

Сообщается, что это будет совместное проведение ЧМ-2030 с Аргентиной, Парагваем и Чили. Данная заявка будет подана официально 2 августа.

Напомним, в 2030 году чемпионат мира будет отмечать свое столетие. Первый турнир в 1930 году прошел именно в Уругвае.

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ЧМ-2030 по футболу
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Источник Sport.ua
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