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  4. Милан разгромил австрийский клуб в товарищеском матче
Италия
28 июля 2022, 04:40 | Обновлено 28 июля 2022, 04:46
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0

Милан разгромил австрийский клуб в товарищеском матче

Чемпион Италии забил 5 безответных мячей «Вольфсбергеру»

28 июля 2022, 04:40 | Обновлено 28 июля 2022, 04:46
20
0
Милан разгромил австрийский клуб в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» разгромил австрийский «Вольфсбергер» в товарищеском матче со счетом 5:0.

В составе «россонери» забивали Рафаэл Леау, Анте Ребич, Жуниор Мессиас, Ясин Адли и Маттео Габбиа.

Следующий товарищеский матч «Милан» проведет 31 июля против французского «Марселя».

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Источник Sport.ua
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