Италия28 июля 2022, 04:40 | Обновлено 28 июля 2022, 04:46
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Милан разгромил австрийский клуб в товарищеском матче
Чемпион Италии забил 5 безответных мячей «Вольфсбергеру»
28 июля 2022, 04:40 | Обновлено 28 июля 2022, 04:46
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Итальянский «Милан» разгромил австрийский «Вольфсбергер» в товарищеском матче со счетом 5:0.
В составе «россонери» забивали Рафаэл Леау, Анте Ребич, Жуниор Мессиас, Ясин Адли и Маттео Габбиа.
Следующий товарищеский матч «Милан» проведет 31 июля против французского «Марселя».
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