Англия28 июля 2022, 03:45 |
63
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
Крис Ричардс продолжит карьеру в АПЛ
28 июля 2022, 03:45 |
63
0
«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника «Баварии» и сборной США Крисе Ричардсе.
Контракт 22-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В прошлом сезоне Ричардс выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». На его счету 23 матча, 1 гол и 1 результативная передача.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июля 2022, 03:30 1
Роксана Малиновская радует своей красотой не только мужа, но и подписчиков
Футбол | 27 июля 2022, 23:10 0
Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле
Футбол | 27.07.2022, 23:41
Футбол | 27.07.2022, 23:07
Футбол | 28.07.2022, 01:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.07.2022, 17:25
Бокс
27.07.2022, 22:52 5
26.07.2022, 10:22 5
27.07.2022, 12:58 3
27.07.2022, 08:23 4
Бокс
27.07.2022, 22:39 44