ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника «Баварии» и сборной США Крисе Ричардсе.

Контракт 22-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ричардс выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». На его счету 23 матча, 1 гол и 1 результативная передача.