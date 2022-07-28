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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
Англия
28 июля 2022, 03:45 |
63
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником

Крис Ричардс продолжит карьеру в АПЛ

28 июля 2022, 03:45 |
63
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кристал Пэлас усилился американским защитником
ФК Кристал Пэлас. Крис Ричардс

«Кристал Пэлас» объявил о переходе защитника «Баварии» и сборной США Крисе Ричардсе.

Контракт 22-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Ричардс выступал на правах аренды за «Хоффенхайм». На его счету 23 матча, 1 гол и 1 результативная передача.

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Источник: Кунде станет игроком Барселоны
Крис Ричардс Кристал Пэлас Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник ФК Кристал Пэлас
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