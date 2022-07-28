Италия28 июля 2022, 03:21 |
143
0
ФОТО. Жена Руслана Малиновского похвасталась пышной грудью в купальнике
Роксана Малиновская радует своей красотой не только мужа, но и подписчиков
28 июля 2022, 03:21 |
143
0
Жена полузащитника итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась в своем Instagram пикантными фото.
Больше в нашем TelegramДля ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
На снимках, сделанных на Мальорке, девушка позирует на пляже в раздельном купальнике, который подчеркивает её пышную грудь.
«Люби себя таким, какой ты есть», - написала Роксана Малиновская.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июля 2022, 02:35 0
Главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями от игры с «Фенербахче»
Футбол | 28 июля 2022, 01:19 2
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Футбол | 27.07.2022, 23:07
Футбол | 27.07.2022, 23:41
Футбол | 27.07.2022, 22:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.07.2022, 17:07 3
27.07.2022, 18:23 1
26.07.2022, 11:17
27.07.2022, 09:04 3
Бокс
27.07.2022, 14:41
27.07.2022, 22:36 43
27.07.2022, 08:23 4