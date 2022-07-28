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  4. ФОТО. Жена Руслана Малиновского похвасталась пышной грудью в купальнике
Италия
28 июля 2022, 03:21 |
143
0

ФОТО. Жена Руслана Малиновского похвасталась пышной грудью в купальнике

Роксана Малиновская радует своей красотой не только мужа, но и подписчиков

28 июля 2022, 03:21 |
143
0
ФОТО. Жена Руслана Малиновского похвасталась пышной грудью в купальнике
Instagram. Роксана Малиновская

Жена полузащитника итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась в своем Instagram пикантными фото.

Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
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Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже

На снимках, сделанных на Мальорке, девушка позирует на пляже в раздельном купальнике, который подчеркивает её пышную грудь.

«Люби себя таким, какой ты есть», - написала Роксана Малиновская.

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Роксана Малиновская Руслан Малиновский фото lifestyle
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Источник Sport.ua
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