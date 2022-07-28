ФОТО. Жена Руслана Малиновского похвасталась пышной грудью в купальнике

Жена полузащитника итальянской «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслана Малиновского Роксана поделилась в своем Instagram пикантными фото.

Больше в нашем Telegram Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже

На снимках, сделанных на Мальорке, девушка позирует на пляже в раздельном купальнике, который подчеркивает её пышную грудь.

«Люби себя таким, какой ты есть», - написала Роксана Малиновская.