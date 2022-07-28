В четверг, 28 июля, в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют польская «Лехия» и австрийский «Рапид» из Вены. Стартовый свисток швейцарского рефери Алессандро Дудича прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Лехия



Коллектив из Гданьска по итогам прошлого сезона занял четвертую строчку в турнирной таблицы польской Экстраклясы, благодаря чему сумел оставить за собой одно из мест в квалификации Лиги конференций УЕФА. Десант из соседней с Украиной страной в отборе к этому турниру и вправду видится очень внушительным, так как сразу три команды будут стараться проложить себе путь на групповой этап. Футболисты Томаша Качмарека при этом стартовали раньше остальных, сумев на первом этапе выбить «Академию Пандев» (6:2, по сумме двух матчей).

Однако уже на следующем шаге турнирной сетки «бело-зеленые» получили достаточно сложного соперника для того, чтобы в дальнейшем бороться за места в еврокубках. Во время подготовки к играм против македонского коллектива футболистам из Польши существенно помогали товарищеские матчи, а уже перед первым противостоянием против «Рапида» для них начался очередной сезон национального первенства. Вот только «Плоцк» также оказался не подарком (0:3), что определенно имело влияние на последующую безголевую ничью в Вене (0:0).

Рапид Вена



Результат первой игры скорее идет не на руку австрийскому коллективу, который прошлый сезон завершил и вовсе на пятой строчке, однако в плей-офф за место в квалификации Лиги конференций все-таки был более удачлив. Венский клуб имеет большую историю побед на внутренней арене, и в одно время даже умудрился выиграть чемпионат и Кубок Германии, однако последний успех этой команды уже успел солидно припасть пылью истории, так как до этого «зелено-белые» поднимали над головой заветный трофей еще по итогам сезона-2007/08.

Стоит отметить, что в Австрии сезон уже успел набрать немногим большие обороты, нежели в Польше, за счет Кубка страны, в котором даже наиболее статусные команды стартуют с достаточно низких раундов, в отличии от той же Украины. Первые шаги в противостояниях против аматоров из «Трайбаха» (1:0) и футболистов «Рида» (1:0) в рамках местной Бундеслиги подопечные Фердинанда Фельдхофера уже сделали, однако теперь им предстоит избежать вылета уже на первой для себя ступени еврокубков в новом футбольном году.

Ориентировочные составы



«Лехия»: Кучак – Пьетрзак, Малока, Налепа, Стец – Тоберс – Дурмус, Терраззино, Гайош, Клеменс – Пайшао.

«Рапид» Вена: Хедль – Ойер, Виммер, Зольбауэр, Кошельник – Пейич, Заттльбергер – Грюлль, Кнасмюллнер, Савич – Бургшталлер.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре фактор собственного поля сыграет на руку хозяевам. Нашей ставкой будет позиция – «Лехия» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.05 по линии Parimatch.

28 июля, четверг