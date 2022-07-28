Франция28 июля 2022, 02:02 | Обновлено 28 июля 2022, 02:11
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле
«РБ Лейпциг» продал защитника парижскому клубу за 12 млн евро
28 июля 2022, 02:02 | Обновлено 28 июля 2022, 02:11
96
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Французский ПСЖ подписал защитника немецкого «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле. Контракт с 24-летним французом рассчитан на 5 лет.
Сумма трансфера – 12 миллионов евро. У игрока оставался один год по текущему контракту, поэтому немецкий клуб не смог рассчитывать на большую компенсацию.
Футболист также может закрыть позиции центрального защитника и правого хавбека.
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