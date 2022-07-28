ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле

Французский ПСЖ подписал защитника немецкого «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле. Контракт с 24-летним французом рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера – 12 миллионов евро. У игрока оставался один год по текущему контракту, поэтому немецкий клуб не смог рассчитывать на большую компенсацию.

Футболист также может закрыть позиции центрального защитника и правого хавбека.