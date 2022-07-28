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Франция
28 июля 2022, 02:02 | Обновлено 28 июля 2022, 02:11
96
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле

«РБ Лейпциг» продал защитника парижскому клубу за 12 млн евро

28 июля 2022, 02:02 | Обновлено 28 июля 2022, 02:11
96
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал Мукиеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Норди Мукиеле

Французский ПСЖ подписал защитника немецкого «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле. Контракт с 24-летним французом рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера – 12 миллионов евро. У игрока оставался один год по текущему контракту, поэтому немецкий клуб не смог рассчитывать на большую компенсацию.

Футболист также может закрыть позиции центрального защитника и правого хавбека.

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Источник: Кунде станет игроком Барселоны
ПСЖ РБ Лейпциг Норди Мукиеле трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги
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Источник ФК ПСЖ
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