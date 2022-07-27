Сергей РЕБРОВ: «Йовичевич вправе выбирать место работы»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу перехода Игора Йовичевича из «Днепра-1» в «Шахтер»:

«Я очень хорошо знаю Игора. Считаю его очень квалифицированным тренером. Тренерский век недолог. Он понимал это, советовался с семьей.

Как это все происходило - мне особо не интересно. Это качественный тренер, он вправе выбирать, где ему работать. В связи с правилами УЕФА он не был связан, он имел право уйти из «Днепра-1». Не нужно «Днепру-1» рассказывать о каких-то человеческих качествах. «Днепр-1» тоже не всегда вел себя очень корректно. Я видел выбросы, как все происходило каждый день.

Он - иностранец. Он вправе выбирать место работы. Я прекрасно его знаю, он желал поработать с командой, которая имеет шансы играть в ЛЧ. Это шаг вперед для него. Как я относился к нему хорошо, так и отношусь сейчас».