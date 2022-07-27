ATP27 июля 2022, 19:23 | Обновлено 28 июля 2022, 04:23
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Илья Марченко проиграл в 1/8 финала хардового челленджера
Украинец не смог справиться с Бенджамином Локом в испанской Сеговии
27 июля 2022, 19:23 | Обновлено 28 июля 2022, 04:23
220
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В 1/8 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания) украинец Илья Марченко (АТР 306) проиграл представителю Зимбабве Бенджамину Локу (АТР 418) в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 3:6 за 2 часа и 37 минут.
ATP челленджер. Сеговия (Испания). 1/8 финала. Хард
Илья Марченко (Украина) - Бенджамин Лок (Зимбабве) - 6:7 (6:8), 6:2, 3:6
В следующем круге Бенджамин сыграет с первым сеяным турнира - французом Констаном Лестьенном (ATP 105)
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