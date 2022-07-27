Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Илья Марченко проиграл в 1/8 финала хардового челленджера
ATP
27 июля 2022, 19:23 | Обновлено 28 июля 2022, 04:23
220
1

Илья Марченко проиграл в 1/8 финала хардового челленджера

Украинец не смог справиться с Бенджамином Локом в испанской Сеговии

27 июля 2022, 19:23 | Обновлено 28 июля 2022, 04:23
220
1
Илья Марченко проиграл в 1/8 финала хардового челленджера
Instagram. Илья Марченко

В 1/8 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания) украинец Илья Марченко (АТР 306) проиграл представителю Зимбабве Бенджамину Локу (АТР 418) в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 3:6 за 2 часа и 37 минут.

ATP челленджер. Сеговия (Испания). 1/8 финала. Хард

Илья Марченко (Украина) - Бенджамин Лок (Зимбабве) - 6:7 (6:8), 6:2, 3:6

В следующем круге Бенджамин сыграет с первым сеяным турнира - французом Констаном Лестьенном (ATP 105)

 

По теме:
ВИДЕО. Илья Марченко не пожал руку россиянину после победы над ним
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Илья Марченко проиграл во 2-м круге челленджера в Нур-Султане
Илья Марченко Бенджамин Лок ATP Сеговия Констан Лестьенн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Футбол | 27 июля 2022, 06:55 0
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Футбол | 27 июля 2022, 09:04 3
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо

Поединок состоится в среду, 27 июля

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 28.07.2022, 01:19
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
Футбол | 28.07.2022, 01:12
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
ВИДЕО. Появилась запись с трибун в Стокгольме, которая доказывает: гол был
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Теннис | 27.07.2022, 12:58
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Лузер.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
27.07.2022, 13:25
Бокс
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
27.07.2022, 23:10
Футбол
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
27.07.2022, 18:23 1
Баскетбол
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 43
Футбол
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 5
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем