Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Мирча Луческу определился с составом на поединок квалификации Лиги чемпионов
Сегодня киевское «Динамо» в гостях у турецкого «Фенербахче» проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Поединок пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 (местное и киевское время совпадают).
Предлагаем ознакомиться со стартовым составом киевлян.
«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Беседин.
Напомним, первая встреча команд в Лодзи завершилась ничьей – 0:0. Победитель сегодняшнего матча выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшая команда отправится в 3-й квалифай-раунд Лиги Европы УЕФА.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».
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