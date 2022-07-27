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  4. Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Лига чемпионов
27 июля 2022, 18:57 | Обновлено 27 июля 2022, 19:01
1146
5

Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче

Мирча Луческу определился с составом на поединок квалификации Лиги чемпионов

27 июля 2022, 18:57 | Обновлено 27 июля 2022, 19:01
1146
5
Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine

​Сегодня киевское «Динамо» в гостях у турецкого «Фенербахче» проведет ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Поединок пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 (местное и киевское время совпадают).

Предлагаем ознакомиться со стартовым составом киевлян.

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Беседин.

Напомним, первая встреча команд в Лодзи завершилась ничьей – 0:0. Победитель сегодняшнего матча выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА, а проигравшая команда отправится в 3-й квалифай-раунд Лиги Европы УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо».

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Динамо Киев Фенербахче Мирча Луческу Лига чемпионов Фенербахче - Динамо стартовые составы
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Ну, из того что есть, это как по мне оптимальный вариант.
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+2
BUCH
Хлопці це не та команда - де шансів майже не видно, за Одесу нагніть цих турків!!! Щоб вони знали - в якій країні сила!!!!
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+2
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Леха
Опять Беседин в старте и опять тот же состав 
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+1
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CheMP
влетят,ой влетят... 
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0
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