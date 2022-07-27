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  4. Атланта. Ник Кирьос снялся с турнира
ATP
27 июля 2022, 18:59 | Обновлено 27 июля 2022, 19:14
39
0

Атланта. Ник Кирьос снялся с турнира

Финалист Уимблдона не смог сыграть в 1/16 финала хардового турнира в США

27 июля 2022, 18:59 | Обновлено 27 июля 2022, 19:14
39
0
Атланта. Ник Кирьос снялся с турнира
Instagram. Ник Кирьос

Ник Кирьос (АТР 47) снялся с хардового турнира в Атланте (США) из-за проблем с левым коленом. 

Австралийский теннисист должен был сыграть с немцем Питером Гойовчиком (АТР 88) во вторник, 26 июля, но вместо него на корт вышел лаки-лузер Адриан Маннарино (АТР 78) из Франции. Матч в итоге выиграл француз в двух сетах.

Ник Кирьос, побеждавший на этом турнире в 2016 году, обратился к публике:

«Прежде всего, я просто хочу сказать, что я очень расстроен тем, что не могу сегодня соревноваться. Я выиграл этот турнир один раз, и сейчас я провожу свой лучший отрезок в своей карьере. Все, что я хотел сделать, это прийти сюда и показать вам, ребята, шоу, но сегодня я не готов».

Но Ник планирует продолжить выступление в парном разряде с Танаси Коккинакисом (Австралия), с которым он выиграл Открытый Чемпионат Австралии 2022. Первый круг в Атланте австралийцы уверенно прошли, обыграв Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена (оба французы). 

 

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Источник ATP Tour
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