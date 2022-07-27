Испания27 июля 2022, 18:19 | Обновлено 27 июля 2022, 18:37
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Лунин может отправиться в аренду в Наполи
Итальянский клуб интересуется украинским вратарем
27 июля 2022, 18:19 | Обновлено 27 июля 2022, 18:37
1168
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Итальянский «Наполи» рассматривает возможность подписания вратаря мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрея Лунина.
23-летний украинец попал в шорт-лист итальянского клуба. «Наполи» может взять его в аренду с правом выкупа.
Окончательное решение на этот счет должен принять главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду «сливочных» во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.
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