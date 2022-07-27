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  4. Лунин может отправиться в аренду в Наполи
Испания
27 июля 2022, 18:19 | Обновлено 27 июля 2022, 18:37
1168
0

Лунин может отправиться в аренду в Наполи

Итальянский клуб интересуется украинским вратарем

27 июля 2022, 18:19 | Обновлено 27 июля 2022, 18:37
1168
0
Лунин может отправиться в аренду в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский «Наполи» рассматривает возможность подписания вратаря мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрея Лунина.

23-летний украинец попал в шорт-лист итальянского клуба. «Наполи» может взять его в аренду с правом выкупа.

Окончательное решение на этот счет должен принять главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне Лунин провел четыре матча за первую команду «сливочных» во всех турнирах и суммарно пропустил четыре гола.

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Источник Tutto Napoli
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