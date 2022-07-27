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27 июля 2022, 16:59 | Обновлено 27 июля 2022, 17:01
130
0

Динамо U-19 сыграет на международном турнире в Швейцарии

Первый матч запланирован на 28 июля

27 июля 2022, 16:59 | Обновлено 27 июля 2022, 17:01
130
0
Динамо U-19 сыграет на международном турнире в Швейцарии
ФК Динамо Киев

После завершения турнира CEE Cup 2022 в Чехии, по итогам которого динамовские юноши стали бронзовыми призерами, команда под руководством Игоря Костюка перебралась в Швейцарию.

В этой стране «Динамо» U-19 примет участие в еще одном международном товарищеском турнире – FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который продлится с 28 по 31 июля.

Динамовские юноши попали в группу А, где встретятся с английским «Фулхэмом», мексиканским «Тигресом», а также швейцарским «Базелем», с которым «бело-синие» проведут первую встречу в четверг, 28 июля.

В квартете В выступят итальянский «Ювентус», испанская «Валенсия», датский «Силькеборг» и немецкий «Карлсруэ».

Расписание турнира FC Aesch Under 19 Tournament:

28.07. 18:00 (время киевское). «Динамо» - «Базель»

29.07. 18:00. «Фулхэм» - «Динамо»

30.07. 11:30. «Динамо» - «Тигрес»

17:30/19:00. Полуфинальные матчи

31.07. 12:00. Матч за третье место

14:00. Финал

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Источник ФК Динамо Киев
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