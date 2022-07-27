Динамо U-19 сыграет на международном турнире в Швейцарии
Первый матч запланирован на 28 июля
После завершения турнира CEE Cup 2022 в Чехии, по итогам которого динамовские юноши стали бронзовыми призерами, команда под руководством Игоря Костюка перебралась в Швейцарию.
В этой стране «Динамо» U-19 примет участие в еще одном международном товарищеском турнире – FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который продлится с 28 по 31 июля.
Динамовские юноши попали в группу А, где встретятся с английским «Фулхэмом», мексиканским «Тигресом», а также швейцарским «Базелем», с которым «бело-синие» проведут первую встречу в четверг, 28 июля.
В квартете В выступят итальянский «Ювентус», испанская «Валенсия», датский «Силькеборг» и немецкий «Карлсруэ».
Расписание турнира FC Aesch Under 19 Tournament:
28.07. 18:00 (время киевское). «Динамо» - «Базель»
29.07. 18:00. «Фулхэм» - «Динамо»
30.07. 11:30. «Динамо» - «Тигрес»
17:30/19:00. Полуфинальные матчи
31.07. 12:00. Матч за третье место
14:00. Финал
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