Металлист сообщил о смерти легендарного в прошлом футболиста

26 июля на 75-м году жизни перестало биться сердце легендарного защитника харьковского «Металлиста» Ростислава Поточняка.

Поточняк пришел в команду в 1978 году, где провел шесть выдающихся лет. Он быстро стал капитаном и повел команду Второй лиги к вершинам советского чемпионата.

В 1983 году «Металлист», уже являясь клубом Высшей лиги, вместе с Поточняком пробился в финал Кубка СССР.

Отметим, что Поточняк много лет играл за «Карпаты». С львовским клубом он выиграл Кубок СССР в 1969 году и завоевал путевку в Высшую лигу в 1970-м. Также он становился серебряным призером молодежного чемпионата Европы в составе сборной.