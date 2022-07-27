Металлист сообщил о смерти легендарного в прошлом футболиста
Ростислав Поточняк ушел из жизни на 75-м году жизни
26 июля на 75-м году жизни перестало биться сердце легендарного защитника харьковского «Металлиста» Ростислава Поточняка.
Поточняк пришел в команду в 1978 году, где провел шесть выдающихся лет. Он быстро стал капитаном и повел команду Второй лиги к вершинам советского чемпионата.
В 1983 году «Металлист», уже являясь клубом Высшей лиги, вместе с Поточняком пробился в финал Кубка СССР.
Отметим, что Поточняк много лет играл за «Карпаты». С львовским клубом он выиграл Кубок СССР в 1969 году и завоевал путевку в Высшую лигу в 1970-м. Также он становился серебряным призером молодежного чемпионата Европы в составе сборной.
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