Экс-игрок Ворсклы: «Ставлю на 2:1 в пользу полтавчан»

Бывший нападающий полтавчан Константин Бабич поделился мнением по поводу ответного матча АИК – «Ворскла».

«Несмотря на то, что в Украине в футболе был долгий перерыв, «Ворскла» в первом поединке против АИКа сыграла смело, с энтузиазмом, огромным желанием. Победа полтавчан была заслуженной. Впрочем, впереди ответный матч, и счет 3:2 ни в коем случае не должен расслаблять ворсклян.

Понятно, что после положительного результата в первой игре настроение у полтавчан отличное. У «Ворсклы» опытный тренерский штаб, который разберет допущенные ошибки.

Думаю, что с первых минут встречи АИК попытается навязать свою игру. Но я уверен, что если все получится, то, думаю, и на этот раз подопечным Виктора Скрипника удастся победить. Как от «Динамо», так и от «Ворсклы» все в нашей стране ждут победы. Ставлю на – 2:1 в пользу гостей», – сказал Бабич.

Матч состоится в 27 июля в Стокгольме в 20:00 по Киеву.